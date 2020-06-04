Протесты в США сейчас и в 2014: в чем отличия
Гибель Джорджа Флойда - не первый случай смерти афроамериканца от рук полицейского в США. В 2014 году полицейский применил к Эрику Гарнеру удушающий захват. Гарнер 11 раз повторил, что не может дышать. Он погиб, а фраза “Я задыхаюсь” стала лозунгом борьбы с полицейской жестокостью. Полицейского уволили, но только 5 лет спустя.
В том же году полицейские застрелили Майкла Брауна в городе Фергюсон. Митинг в память об убитом юноше перерос в протесты и погромы, которые длились месяц. Полицейский, застреливший Брауна, был оправдан.
Мы спросили у профессора Йохуру Уилльямса из Университета Сент-Томас в Миннесоте, в чем разница между сегодняшними протестами и акциями 2014 года, а также, будут ли эти демонстрации стоить президентства ДональдуТрампу.
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4 июня 2020
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