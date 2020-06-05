"Не видим детей годами": жизнь мигрантов в Москве
Про свою жизнь Гулиза Акматсияева из Кыргызстана рассказывает спокойно и сдержанно. И сама Гулиза, юрист с двумя высшими образованиями, и ее муж во время пандемии потеряли работу и дом. И их история - не единственная.
За последние месяцы в Москве без работы остались больше половины трудовых мигрантов, а более трети потеряли все источники к существованию. Отсутствие работы, проблемы с жильем, ограниченный доступ к медицине, невозможность попасть на родину из-за закрытых границ - лишь часть вызовов, с которыми они столкнулись.
Перед публикацией видео Гулизу снова позвали работать в суд. За работу переводчиком она получает 200 рублей в час. Муж Гулизы работу пока так и не нашел.
Видео Катерины Седляровой, съемка Владимира Комиссарова
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5 июня 2020
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