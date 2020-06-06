"Лондон на карантине": как приспособятся университеты и что ждет студентов
В Британии смягчают карантин, но ситуация с вирусом сильно повлияла на тех, кто учится – и собирается начать учиться – в британских университетах и колледжах.
Вузы переносят как минимум часть обучения в онлайн, но получат ли абитуриенты и стипендиаты тот же студенческий опыт – культурный, социальный и языковой – как в "мирное время"? Смогут ли студенты отложить начало учебы до 2021 года и стоит ли это делать?
С этим вопросом попытался разобраться корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер в своем видеоблоге. Среди его гостей – студенты, эксперт из британского Совета по вопросам иностранных студентов (UKCISA) и преподаватель русского языка Бена из Кембриджского университета.
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6 июня 2020
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