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Подкаст "Что это было". Как будут голосовать за Конституцию во время эпидемии?
Владимир Путин назначил всенародное голосование по поправкам в российскую Конституцию на 1 июля. Это голосование, объявленное во время продолжающейся эпидемии коронавируса, будет отличаться от привычных выборных процедур и уже сейчас вызывает много вопросов у наблюдателей. О главных претензиях к этому процессу рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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5 июня 2020
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