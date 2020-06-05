Подкаст "Что это было". Как будут голосовать за Конституцию во время эпидемии?
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Подкаст "Что это было". Как будут голосовать за Конституцию во время эпидемии?

Владимир Путин назначил всенародное голосование по поправкам в российскую Конституцию на 1 июля. Это голосование, объявленное во время продолжающейся эпидемии коронавируса, будет отличаться от привычных выборных процедур и уже сейчас вызывает много вопросов у наблюдателей. О главных претензиях к этому процессу рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 5 июня 2020
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