Экологическая катастрофа в Норильске: видео с дрона и фото из космоса
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Экологическая катастрофа в Норильске: видео с дрона и фото из космоса

В Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива. Экологи называют это крупнейшей экологической катастрофой в Арктике за последние 130 лет.

На месте уже несколько дней работают спасатели. Чтобы полностью справиться с последствиями аварии, по словам экологов, уйдут годы.

  • 5 июня 2020
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