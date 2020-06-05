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Экологическая катастрофа в Норильске: видео с дрона и фото из космоса
В Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива. Экологи называют это крупнейшей экологической катастрофой в Арктике за последние 130 лет.
На месте уже несколько дней работают спасатели. Чтобы полностью справиться с последствиями аварии, по словам экологов, уйдут годы.
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5 июня 2020
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