Как проходит книжная ярмарка на Красной площади во время пандемии коронавируса
В Москве на Красной площади 6 июня начался одноименный книжный фестиваль, хотя в городе по-прежнему действует режим самоизоляции и запрет на массовые мероприятия.
За три дня “Красную площадь” смогут посетить до 18 тысяч человек: количество посетителей ежедневно не должно превышать 6 тысяч.
Порядка десяти издательств отказались от участия в фестивале, сославшись на риски для здоровья своих сотрудников.
Для посещения ярмарки необходимо пройти процедуру регистрации.
За последние сутки в России было выявлено 8984 случая заражения коронавирусом, из них 1 956 - в Москве.
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7 июня 2020
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