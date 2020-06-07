“Вон, сколько нас много”: как проходит книжная ярмарка на Красной площади
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Как проходит книжная ярмарка на Красной площади во время пандемии коронавируса

В Москве на Красной площади 6 июня начался одноименный книжный фестиваль, хотя в городе по-прежнему действует режим самоизоляции и запрет на массовые мероприятия.

За три дня “Красную площадь” смогут посетить до 18 тысяч человек: количество посетителей ежедневно не должно превышать 6 тысяч.

Порядка десяти издательств отказались от участия в фестивале, сославшись на риски для здоровья своих сотрудников.

Для посещения ярмарки необходимо пройти процедуру регистрации.

За последние сутки в России было выявлено 8984 случая заражения коронавирусом, из них 1 956 - в Москве.

  • 7 июня 2020
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