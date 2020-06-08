"Думаю, я пойду до конца". Интервью со Светланой Тихановской - претендентом на место Лукашенко
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"Думаю, я пойду до конца". Интервью со Светланой Тихановской - претендентом на место Лукашенко

Светлана Тихановская - одна из претендентов на пост президента Беларуси. Ее мужа - популярного блогера Сергея Тихановского – называют белорусским Дудем, Навальным и Зеленским. Он собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но оказался в СИЗО.

Теперь на предвыборных пикетах стоит картонное изображение его жены, а независимые аналитики называют Светлану Тихановскую одним из трех главных оппонентов Лукашенко, который баллотируется на этот пост в шестой раз.

  • 8 июня 2020
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