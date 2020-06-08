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Протестующие против произвола полиции снесли памятник в Бристоле
В Британии в выходные сразу в нескольких городах прошли протесты против расизма и произвола полиции. В Бристоле активисты снесли с постамента статую работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона. В Лондоне протестующие расписали граффити памятник Уинстону Черчиллю, обвинив политика в расизме. Произошли стычки с полицией.
Акции протеста против полицейского произвола и расизма начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе 25 мая и проходят по всему миру.
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8 июня 2020
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