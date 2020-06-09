Может ли искусственный интеллект узнать коронавирус по голосу
Ученые из Израиля собирают образцы голосов как здоровых, так и заболевших людей из разных регионов мира. Исследователи уверены, что с помощью искусственного интеллекта смогут разработать мобильное приложение, которое будет распознавать Covid-19 по изменениям в голосе.
“Речевая система состоит из легких и голосовых связок, а также горла, языка и губ. Если хоть один из этих компонентов подвергается деформации, то это часто возможно определить по изменениям в базовой линии голоса”, – рассказал в интервью Би-би-си Лиху Берман, один из ученых-волонтеров проекта VoiceUp
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9 июня 2020
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