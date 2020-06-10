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Искусство под ногами: рисунки цветными мелками на улицах городов
Уличный художник Дэвид Зинн всем своим творчеством показывает, что рисовать можно где угодно и чем угодно. Он рисует цветными мелками на улицах городов.
Его рисунки можно увидеть на платформах подземки в Манхеттене, площадях маленьких шведских городков и даже на улицах Тайваня. А вдохновляется он уличными объектами, например, фонарными столбами и трещинами на асфальте.
Одна проблема – его произведения легко смываются дождем.
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10 июня 2020
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