Искусство под ногами: рисунки цветными мелками на улицах городов
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Искусство под ногами: рисунки цветными мелками на улицах городов

Уличный художник Дэвид Зинн всем своим творчеством показывает, что рисовать можно где угодно и чем угодно. Он рисует цветными мелками на улицах городов.

Его рисунки можно увидеть на платформах подземки в Манхеттене, площадях маленьких шведских городков и даже на улицах Тайваня. А вдохновляется он уличными объектами, например, фонарными столбами и трещинами на асфальте.

Одна проблема – его произведения легко смываются дождем.

  • 10 июня 2020
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