Как полицейские выражают поддержку протестующим против расизма

"Лондон на карантине": как приспособятся университеты и что ждет студентов

В Британии смягчают карантин, но ситуация с вирусом сильно повлияла на тех, кто учится в местных вузах. Смогут ли студенты отложить начало учебы до 2021 года и стоит ли это делать?