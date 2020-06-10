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Видео
Как полицейские выражают поддержку протестующим против расизма
Волна протестов против расизма и произвола полиции по всему миру продолжается уже несколько недель.
В некоторых американских штатах полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Но также появляются новости о том, как полицейские поддерживают протестующих.
Самым известным жестом стало преклонение колена. Как и почему полицейские выражают солидарность с митингующими - в видео Русской службы Би-би-си.
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10 июня 2020
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