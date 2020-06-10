Как полицейские выражают поддержку протестующим против расизма
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Как полицейские выражают поддержку протестующим против расизма

Волна протестов против расизма и произвола полиции по всему миру продолжается уже несколько недель.

В некоторых американских штатах полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Но также появляются новости о том, как полицейские поддерживают протестующих.

Самым известным жестом стало преклонение колена. Как и почему полицейские выражают солидарность с митингующими - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 10 июня 2020
Go to next video: Почему я протестую? Ответы участников акций против расизма в США