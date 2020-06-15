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Углекислый газ и изменение климата: как они связаны и почему?
Большую роль в изменении климата на Земле играет резкое увеличение уровня концентрации углекислого газа в атмосфере. Почему эти явления связаны и что можно сделать, чтобы снизить или замедлиить рост температуры на планете?
Ответы на главные вопросы о влиянии диоксида углерода на климатические изменения - в видео Би-би-си.
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15 июня 2020
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