Как CO2 меняет климат?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Углекислый газ и изменение климата: как они связаны и почему?

Большую роль в изменении климата на Земле играет резкое увеличение уровня концентрации углекислого газа в атмосфере. Почему эти явления связаны и что можно сделать, чтобы снизить или замедлиить рост температуры на планете?

Ответы на главные вопросы о влиянии диоксида углерода на климатические изменения - в видео Би-би-си.

  • 15 июня 2020
Go to next video: Льды Антарктики таят секреты будущего климата