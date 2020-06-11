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Вирус, расизм и Болсонару: почему в Бразилии не прекращаются протесты
В Бразилии более 700 тысяч человек заразились и более 39 тысяч умерли от коронавируса. Однако ультраправый президент Жаир Болсонару продолжает не признавать опасность Covid-19, а люди выходят на акции протеста против политика и в его поддержку.
Губернаторам и министрам приходится выступать против главы государства.
Тяжелее всего приходится самым бедным - обитателям фавел и коренным жителям. Русская служба Би-би-си поговорила с теми, кому кажется, что о них забыли, врачами, политиками и участниками протестов.
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11 июня 2020
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