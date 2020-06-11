Подкаст "Что это было". Как жить после режима самоизоляции?
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Подкаст "Что это было". Как жить после режима самоизоляции?

Отмена режима самоизоляции в Москве и других регионах вызвала много вопросов. Почему сейчас? Не рано ли для населения? Не поздно ли для бизнеса? Ждать ли "вторую волну"? Ищем ответы вместе с корреспондентами Русской службы Би-би-си Ольгой Шаминой и Олегом Болдыревым.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 11 июня 2020
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