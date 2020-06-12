Уинстон Черчилль: герой или злодей?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Расист, империалист, герой. Кем был Уинстон Черчилль?

Активисты британского движения Black Lives Matter составили список из 60 объектов по всей территории Соединенного Королевства, которые они предлагают снести или переименовать.

Памятника Уинстону Черчиллю у Парламента в Лондоне в списке нет, но его измазали краской в ходе последних протестов. В ожидании следующих, власти распорядились загородить его лесами.

Активисты обвиняют Черчилля в расизме. Противоречивая фигура при жизни, он остался таковым и после смерти. О самых неоднозначных эпизодах биографии политика рассказывают историки - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 12 июня 2020
Go to next video: Снос памятников и стычки с полицией: протесты против расизма в Британии