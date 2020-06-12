Как личные смартфоны помогают врачам коронавирусных отделений
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Помощник и компаньон: как личные смартфоны помогают врачам коронавирусных отделений

Британская врач Лиза Линпауэр записывала аудиодневник о своей работе с больными Covid для одной из радиопрограмм Би-би-си.

Она рассказала, как ее личный телефон стал не только полезным инструментом для работы, но и компаньоном и источником утешения - для нее и ее пациентов.

  • 12 июня 2020
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