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Видео
Помощник и компаньон: как личные смартфоны помогают врачам коронавирусных отделений
Британская врач Лиза Линпауэр записывала аудиодневник о своей работе с больными Covid для одной из радиопрограмм Би-би-си.
Она рассказала, как ее личный телефон стал не только полезным инструментом для работы, но и компаньоном и источником утешения - для нее и ее пациентов.
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12 июня 2020
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