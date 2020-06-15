"Нет никакой разницы в тренировках": как фигуристка с синдромом Дауна готовится к Специальной Олимпиаде

Орнеле Данченко 11 лет, она тренируется уже четыре года. Упорство юной фигуристки, ее тренера, партнера и родителей - что стоит за победами на специальных соревнованиях?