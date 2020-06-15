"Мы сделали то, что были должны": интервью Патрика Хатчинсона, который спас крайне правого демонстранта
Тренер из Лондона, Патрик Хатчинсон обрел популярность, благодаря снимку, на котором на плечах выносит из толпы участника демонстрации крайне правых. В интервью Би-би-си Хатчинсон рассказал, почему он это сделал.
В выходные на улицы Лондона вышли как активисты, протестующие против расизма, так и участники крайне правых движений и футбольные фанаты. Последние утверждали, что их задача - защитить памятники от осквернения. Ранее в ходе протестов движения Black Lives Matter пострадал памятник Черчиллю, еще ряд скульптур в ряде городов Британии были снесены - стихийно или по решению властей.
Участники акций с обеих сторон устраивали стычки с полицейскими, закидывали их камнями и бутылками.
Более 110 человек арестованы.
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15 июня 2020