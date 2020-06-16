500 часов на модель

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Капитанский мостик из "Звездного пути" за 500 часов
Британцу Джеффу Колларду было скучно на карантине. Чтобы развлечь себя, он решил сделать модель капитанского мостика из второго сезона "Звездный путь: Следующее поколение".
На работу у него ушло 500 часов. И модель получилась настолько удачной,, что от поклонников сериала он получил специальный приз за реализм.
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16 июня 2020
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