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Чеченцы и африканцы в Дижоне: из-за чего произошли беспорядки на востоке Франции?
В Дижоне, городе на востоке Франции, четыре дня продолжались уличные беспорядки, в которых принимали участие выходцы из Чечни и Северной Африки. По сообщениям полиции и местных СМИ, конфликт между двумя этническими группами был спровоцирован тем, что наркоторговец из Африки избил чеченского подростка.
Для наведения порядка в город ввели дополнительные силы полиции.
В столкновениях пострадали по меньшей мере 10 человек.
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17 июня 2020
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