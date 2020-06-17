Русскоязычные жители в центре протестов в США

Чеченцы и африканцы в Дижоне: из-за чего произошли беспорядки на востоке Франции?

Во французском Дижоне четыре дня длились уличные беспорядки, в которых принимали участие выходцы из Чечни и Северной Африки. С чего все началось и что делают местные власти?