Русскоязычные жители в центре протестов в США
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Русскоязычные жители в центре протестов в США

Протесты движения Black Lives Matter в США не утихают уже несколько недель. Русская Служба Би-би-си нашла русскоязычных жителей США, которые оказались свидетелями самого начала протестов.

Айк Газарян, владелец русского ресторана "Pushkin" в Сан-Диего, рассказал о том, как он с оружием в руках защищал свой бизнес, а преподавательница Валерия Сворцова вспомнила ночь, когда ей пришлось запастись ведрами воды.

Продюсер - Мария Евстафьева

  • 17 июня 2020
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