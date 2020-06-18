Дело "Сети" глазами матери: рассказ Натальи Филинковой
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Дело "Сети" глазами матери: рассказ Натальи Филинковой

В Петербурге завершается процесс по делу "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России). Антифашистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе. Прокурор попросил для них девять и шесть лет лишения свободы соответственно.

Мама Филинкова Наталья живет в Казахстане. Она приезжала на все заседания по делу сына, но в марте Россия закрыла границы из-за пандемии коронавируса. Процесс возобновился во время карантина, и вернуться в Россию Филинкова уже не смогла.

Видео Ксении Чурмановой и Анны Пушкарской.Съемки Кирилла Глазкова и Юрия Баранюка.

  • 18 июня 2020
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