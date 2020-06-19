Выборы президента Беларуси: почему в этот раз они могут пройти по-другому?
9 августа Беларусь выберет президента. Уже за три месяца до голосования избирательная кампания пошла не так, как обычно. Почему и чем это грозит Лукашенко?
За три месяца до выборов президента в Беларуси начались аресты и обыски, а люди стали выстраиваться в очереди, чтобы отдать подпись за противников Лукашенко. Даже традиционный электорат управляющего республикой уже четверть века президента вышел на улицу, чтобы поддержать его соперников.
Многие уже называют эту избирательную кампанию самой непредсказуемой в истории cтраны.
Русская служба Би-би-си вместе с политологом разбиралась - почему все пошло не по плану властей.
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19 июня 2020
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