Как наш мозг справляется с пандемией
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"Мы будто стоим на краю обрыва и не видим дна": психолог о реакции мозга на пандемию

Изоляция, потеря работы, страх заболеть – все это приводит к депрессии, стресс и риску развития различных заболеваний.

Во всем этом виноват наш мозг. Но он также обладает способностью забывать обо всем плохом, как только жизнь налаживается.

Психолог Сьюзан Уитборн - о реакции человеческого мозга на пандемию.

  • 19 июня 2020
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