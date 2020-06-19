Как наш мозг справляется с пандемией

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"Мы будто стоим на краю обрыва и не видим дна": психолог о реакции мозга на пандемию
Изоляция, потеря работы, страх заболеть – все это приводит к депрессии, стресс и риску развития различных заболеваний.
Во всем этом виноват наш мозг. Но он также обладает способностью забывать обо всем плохом, как только жизнь налаживается.
Психолог Сьюзан Уитборн - о реакции человеческого мозга на пандемию.
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19 июня 2020
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