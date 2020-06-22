Футболист заставил премьера Британии изменить свое решение и вернул детям бесплатные обеды летом
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Рашфорд против Джонсона. Как футболист заставил премьера Британии изменить свое решение

Форвард футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд смог переубедить премьер-министра Британии Бориса Джонсона относительно поддержки малоимущих семей. После того, как правительство объявило, что не будет обеспечивать детей обедами во время школьных каникул, Рашфорд организовал кампанию в соцсетях и СМИ и смог добиться отмены решения.

Мера была введена британскими властями с начала пандемии коронавируса, когда закрылись школы. Теперь бесплатные обеды и на каникулах будут получать более 1,3 млн детей.

Маркус Рашфорд рос в неблагополучном районе Манчестера. Его мама Мелани сама едва могла прокормить пятерых детей.

  • 22 июня 2020
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