Коронавирус, карантин и дети: как живут и рожают беременные во время пандемии
Из-за пандемии многие медицинские учреждения в России были перепрофилированы, а часть - закрылись на карантин. Это прибавило хлопот беременным женщинам. Русская служба Би-би-си решила узнать, как они справлялись с изоляцией и ограничениями из-за коронавируса, находясь в положении и при родах.
Мы поговорили с Натальей, она на шестом месяце беременности, о том, как выглядит ее новая реальность, и с Татьяной, которая месяц назад она рожала дочь, и уже в роддоме узнала, что у нее Covid-19.О том как беременным и молодым мамам справиться с новыми страхами, вызванными пандемией, рассказала нейропсихотерапевт Катя Дошо.
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20 июня 2020
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