Подкаст "Что это было": почему Лукашенко заговорил о майдане?
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Подкаст "Что это было". Почему Лукашенко заговорил о майдане?

Предвыборная гонка в Беларуси оказалась неожиданно напряжённой. Задержан главный конкурент президента Александра Лукашенко - банкир Виктор Бабарико. Эксперты говорят о небывалой активности электората, в то время как глава государства заявляет о предотвращении "майдана". Что происходит с белорусской президентской кампанией, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си в Минске Татьяна Мельничук.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 19 июня 2020
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