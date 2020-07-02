“Что это было”: Как оценивать результаты голосования по Конституции?
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Подкаст "Что это было". Как оценивать результаты голосования по Конституции?

Голосование по поправкам в российскую Конституцию оставило много вопросов. Как голосовали, как считали и как трактовать результаты? В новом выпуске подкаста "Что это было" на них отвечают корреспонденты Русской службы Би-би-си Анастасия Голубева, Сергей Горяшко и Петр Козлов.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 2 июля 2020
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