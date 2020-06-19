Беларусь: Задержания в прямом эфире
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В Беларуси силовики задерживают журналистов и участников акций солидарности

В Беларуси на акциях в поддержку задержанных активистов и претендентов на пост президента 19 июня задержали более 10 журналистов. Некоторых силовики уводили прямо во время эфира. "Цепи солидарности" во многих городах республики стали выстраиваться после ареста Виктора Бабарико, считавшегося одним из основных противников Александра Лукашенко в борьбе за пост президента.

За участие в пикетах по выдвижению кандидатов в президенты за полтора месяца осуждены около 100 человек, сообщает лишенный регистрации, но действующий в стране правозащитный центр "Весна".

До президентских выборов еще полтора месяца – они назначены на 9 августа.

  • 19 июня 2020
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