Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
TikTok против Трампа: почему на встречу с президентом пришло мало людей?
Президент США Дональд Трамп провел в Оклахоме свою первую после начала пандемии Covid-19 встречу с избирателями.
В Белом Доме ожидали, что на нее придет около миллиона сторонников президента, но организаторам не удалось заполнить даже стадион на 19 тыс. мест.
- Пользователи Tik-Tok и фаны K-pop утверждают, что сорвали аншлаг на митинге Трампа. Как это возможно?
Ответственность за столь низкую явку взяли на себя молодые пользователи TikTok и фанаты K-pop. Они говорят, что через соцсети договорились между собой зарезервировать тысячи билетов на митинг с Трампом, не планируя на самом деле его посещать.
Выборы президента США должны состояться на 3 ноября 2020 года.
-
22 июня 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне