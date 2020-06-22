Первый митинг Трампа с начала карантина оказался малочисленным
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TikTok против Трампа: почему на встречу с президентом пришло мало людей?

Президент США Дональд Трамп провел в Оклахоме свою первую после начала пандемии Covid-19 встречу с избирателями.

В Белом Доме ожидали, что на нее придет около миллиона сторонников президента, но организаторам не удалось заполнить даже стадион на 19 тыс. мест.

Ответственность за столь низкую явку взяли на себя молодые пользователи TikTok и фанаты K-pop. Они говорят, что через соцсети договорились между собой зарезервировать тысячи билетов на митинг с Трампом, не планируя на самом деле его посещать.

Выборы президента США должны состояться на 3 ноября 2020 года.

  • 22 июня 2020
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