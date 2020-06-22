В Петербурге вынесли приговор по делу "Сети". Видео
В Петербурге 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании огласил последний приговор фигурантам дела "Сети" (организация является террористической и запрещена в России). Антифашисты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов получили 7 и 5,5 лет колонии общего режима.
25-летний Филинков в январе 2018 года подписал признательные показания, но позже отказался от них, заявив, что дал их под пытками оперативниками петербургского УФСБ. 28-летний Бояршинов признал свою вину, он также рассказывал об избиениях и пыточных условиях в СИЗО.
Ранее в январе 2020 года в Пензе семерых фигурнатов дела "Сети" приговорили к лишению свободы сроками от 6 до 18 лет.
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22 июня 2020
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