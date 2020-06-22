Задержания в Беларуси: акции солидарности по всему миру
Media playback is unsupported on your device
Видео

Задержания в Беларуси: по всему миру прошли акции солидарности

В минувшие выходные в разных странах мира люди выходили на акции в поддержку задержанных в Беларуси. Массовые задержания в республике прошли 19-21 июня, когда люди вышли в знак протеста против Лукашенко после ареста одного из основных его соперников на выборах Виктора Бабарико.

В Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Гааге, Москве и Киеве белорусы вышли на мирные пикеты, призывая к честным выборам и поддерживая альтернативных Лукашенко кандидатов.

С мая в республике задержали более ста человек.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко будет баллотироваться на пост в шестой раз.

  • 22 июня 2020
Go to next video: Беларусь: задержания журналистов на акциях в прямом эфире