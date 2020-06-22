Задержания в Беларуси: по всему миру прошли акции солидарности
В минувшие выходные в разных странах мира люди выходили на акции в поддержку задержанных в Беларуси. Массовые задержания в республике прошли 19-21 июня, когда люди вышли в знак протеста против Лукашенко после ареста одного из основных его соперников на выборах Виктора Бабарико.
В Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Гааге, Москве и Киеве белорусы вышли на мирные пикеты, призывая к честным выборам и поддерживая альтернативных Лукашенко кандидатов.
С мая в республике задержали более ста человек.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко будет баллотироваться на пост в шестой раз.
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22 июня 2020
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