Концерт для комнатных растений
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Зрители в горшках. В Барселоне сыграли Пуччини для комнатных растений

Оперный театр "Лисео" в Барселоне дал свой первый концерт после карантина. Первыми зрителями стали домашние растения в горшках.

Послушать "Хризантемы" Джакомо Пуччини смогли более двух тысяч растений.

После концерт их планировать раздать медработниикам.

  • 23 июня 2020
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