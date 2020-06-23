Фракталы. Ключ ко Вселенной
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Как фракталы помогают понять устройство Вселенной?

Фрактальная геометрия находит применение во многих областях жизни.

С ее помощью изучают изменение климата, траектории метеоритов, исследуют раковые заболевания.

Некоторые ученые считают, что сама Вселенная может быть фракталом.

  • 23 июня 2020
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