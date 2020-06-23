Фракталы. Ключ ко Вселенной

Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как фракталы помогают понять устройство Вселенной?
Фрактальная геометрия находит применение во многих областях жизни.
С ее помощью изучают изменение климата, траектории метеоритов, исследуют раковые заболевания.
Некоторые ученые считают, что сама Вселенная может быть фракталом.
-
23 июня 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне