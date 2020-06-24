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Помогут ли летучие мыши в борьбе с коронавирусом?
Многие считают, что именно летучие мыши переносят коронавирус, но это не так. Эти животные помогают бороться с насекомыми, рассеивать семена, в конце концов, они – второй по численности вид млекопитающих на планете. И у них уникальная иммунная система. Ее изучение может помочь развитию медицины.
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24 июня 2020
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