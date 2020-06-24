Эфиопские горничные брошены у посольства в Бейруте
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Выброшенные на улицу: как коронавирус ударил по приезжей прислуге на Ближнем Востоке

Экономика Ливана в кризисе, валюта страны потеряла 70% своей стоимости за последние полгода.

Представители среднего класса страны говорят, что больше не могут позволить себе оплачивать услуги горничных.

Более 100 эфиопских рабочих-мигрантов были выброшены y своего посольства в столице в последние дни.

под стенами

  • 24 июня 2020
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