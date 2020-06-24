Как прошел парад Победы во время пандемии
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Как прошел парад Победы во время пандемии

На Красной площади прошел парад Победы, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны.

Изначально он должен был состояться еще 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня.

Именно в этот день в 1945 году в Москве прошел исторический Парад Победы.

Среди почетных гостей парада-2020 – около 80 ветеранов, которые специально к этой дате отбывали двухнедельный карантин.

  • 24 июня 2020
Go to next video: День Победы в пандемию. Как отмечали 9 мая в России и Беларуси