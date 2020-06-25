Лондон на карантине. День на море и шопинг по новым правилам
В Англии введены новые послабления карантина: непродуктовые магазины открылись, приспособившись под коронавирус. Но гостиницы, рестораны и пабы еще не открылись, и съездить в другую страну на море для большинства пока не вариант.
Власти также объявили о возможности создать "пузыри поддержки", при помощи которых некоторые смогли увидеться с близкими впервые за три месяца карантина.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил к родителям на море и узнал, каково это – шопинг в новой реальности, и как морские курорты заполняют лондонцы, которые не могут уехать в отпуск в другую страну.
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25 июня 2020
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