В Лондоне полицию вызвали на незаконную вечеринку. Полицейских разогнали
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В Лондоне полицию вызвали на незаконную вечеринку. Полицейских разогнали и побили

В лондонском районе Брикстон устроили незаконную уличную вечеринку. Прибывшие полицейские попросили участников разойтись, и те действительно разошлись настолько, что полицейским пришлось обороняться.

Из-за пандемии коронавируса в Англии пока можно собираться в группы не более шести человек.

В результате потасовки более двух десятков полицейских получили ранения и травмы, а их машины были разбиты. Арестованы четыре человека.

  • 25 июня 2020
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