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Видео
"C возвращением!" Как в Ливерпуле празднуют долгожданную победу в Премьер-лиге
"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграли английскую Премьер-лигу.
Несмотря на коронавирусные ограничения, тысячи болельщики вышли на улицы Ливерпуля отпраздновать победу самой популярной в мире футбольной команды.
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26 июня 2020
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