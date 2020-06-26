"C возвращением!" Как в Ливерпуле празднуют долгожданную победу в Премьер-лиге
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"C возвращением!" Как в Ливерпуле празднуют долгожданную победу в Премьер-лиге

"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграли английскую Премьер-лигу.

Несмотря на коронавирусные ограничения, тысячи болельщики вышли на улицы Ливерпуля отпраздновать победу самой популярной в мире футбольной команды.

  • 26 июня 2020
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