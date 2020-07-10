"Что это было". Какие вопросы вызывает дело Ивана Сафронова?
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Подкаст "Что это было". Какие вопросы вызывает дело Ивана Сафронова?

Арест советника главы "Роскосмоса", известного российского журналиста Ивана Сафронова вызвал огромный общественный резонанс. В чем суть обвинений против него и есть ли вероятность, что защите удастся доказать их несостоятельность? На эти вопросы в подкасте "Что это было" отвечают корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, Сергей Горяшко и Анна Пушкарская.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 10 июля 2020
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