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Подкаст "Что это было". Какие вопросы вызывает дело Ивана Сафронова?
Арест советника главы "Роскосмоса", известного российского журналиста Ивана Сафронова вызвал огромный общественный резонанс. В чем суть обвинений против него и есть ли вероятность, что защите удастся доказать их несостоятельность? На эти вопросы в подкасте "Что это было" отвечают корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, Сергей Горяшко и Анна Пушкарская.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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10 июля 2020
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