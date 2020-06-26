“Я не доволен. Я не счастлив”: Серебренников получил условный срок
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“Я не доволен. Я не счастлив”: Серебренников получил условный срок

Режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег суд признал виновными в мошенничестве и приговорил к условным срокам.

Худрука “Гоголь-центра” приговорили к трем годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей, бывший гендиректор “Седьмой студии” Юрий Итин получил три года условно и должен выплатить штраф в 200 тыс. рублей, а генпродюсер Алексей Малобродский приговорен к двум годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей.

Также по делу “Седьмой студии” проходила Софья Апфельбаум, ее признали виновной в халатности и приговорили к штрафу, но обязательство его выплачивать тут же сняли - из-за истечения срока давности дела.

Кроме этого, суд обязал Серебренникова, Итина и Малобродского возместить ущерб Минкультуры, который оценен в 129 млн рублей.

  • 26 июня 2020
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