Мусор, кемпинг и никакого дистанцирования. Тысячи людей отправились на пляжи
Media playback is unsupported on your device
Видео

Мусор, кемпинг и никакого дистанцирования. Тысячи людей отправились на пляжи

С приходом лета и ослаблением карантина в разных странах мира, тысячи людей отправились на пляжи.

Британские СМИ сообщают о кучах мусора на пляжах, незаконной парковке, кемпинге и даже ножевых ранениях из-за потасовок.

Полиции города Борнмут пришлось объявить о “крупном инциденте” - обычно власти используют этот термин для серьезных происшествий, вызывающих перебои в работе транспорта и прочих городских служб.

А местные жители начали собирать подписи за закрытие пляжей.

  • 27 июня 2020
Go to next video: В Лондоне полицию вызвали на незаконную вечеринку. Полицейских разогнали и побили