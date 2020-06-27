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Мусор, кемпинг и никакого дистанцирования. Тысячи людей отправились на пляжи
С приходом лета и ослаблением карантина в разных странах мира, тысячи людей отправились на пляжи.
Британские СМИ сообщают о кучах мусора на пляжах, незаконной парковке, кемпинге и даже ножевых ранениях из-за потасовок.
Полиции города Борнмут пришлось объявить о “крупном инциденте” - обычно власти используют этот термин для серьезных происшествий, вызывающих перебои в работе транспорта и прочих городских служб.
А местные жители начали собирать подписи за закрытие пляжей.
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27 июня 2020
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