Предвыборный псих03%: новые политические мемы Беларуси
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Предвыборный ПСИХ03%: новые политические мемы Беларуси

Маленький сувенирный магазин в Минске стал заложником большой политики. Все из-за мемов, которых в этой предвыборной кампании в Беларуси появилось очень много. Главный из них - 3% - появился после того, как в результате опросов на нескольких новостных сайтах Александр Лукашенко набрал всего 3% поддержки, тогда как его соперники набрали в десятки раз больше. После этого власти напомнили СМИ о наказании за "Незаконное проведение опросов общественного мнения". Официальных данных о рейтинге Лукашенко нет, независимые социологические институты изгнаны из республики.

  • 29 июня 2020
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