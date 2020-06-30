Полицейский корги по кличке Рыжий ушел в отставку
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Полицейский корги по кличке Рыжий ушел в отставку

В транспортной полиции Нижнего Новгорода проводилли на пенсию важного сотрудника - 9-летнего корги по кличке Рыжий.

Он был единственным вельш-корги среди служебных полицейских собак в России.

Рыжий отдал службе в органах сем лет своей жизни. Его специализация – поиск наркотиков.

  • 30 июня 2020
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