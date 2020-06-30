На Черном море открылся курортный сезон. Как это выглядит
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На Черном море открылся курортный сезон. Как это выглядит

В Краснодарском крае отменили обязательный двухнедельный карантин для туристов. С 21 июня приезжающим только измеряют температуру.

И пока границы под замком, россияне отравились в летние путешествия по стране. Буквально за неделю горнолыжный комплекс в Красной Поляне заполнился туристами со всех уголков страны.

Но курортные менеджеры пока опасаются делать оптимистичные прогнозы - реальные заработки возможны только следующим летом, в 2021 году, считают они. Как выглядит отдых на Черном море летом 2020 года - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 30 июня 2020
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