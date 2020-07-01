Протесты в Гонконге: почему люди не согласны с законом о госбезопасности?
В Гонконге, после принятия Китаем закона о национальной безопасности, возобновились акции против центральных властей страны.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Задержаны десятки человек.
Закон вводит уголовную ответственность за деятельность, направленную на отделение Гонконга, подрыв власти Пекина над территорией и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями. За такие преступления теперь может грозить пожизненное заключение.
Закон приняли к исторической дате – 23-й годовщине передачи Гонконга от Великобритании КНР.
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1 июля 2020
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