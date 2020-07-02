“Люди хотят, чтобы проводница протрезвела“. ЛСП, Дарья Жук и другие знаменитые белорусы о Лукашенко и выборах

ЛСП, Дарья Жук, Дима Ермузевич, Super Besse о Лукашенко и выборах
Предвыборную гонку в Беларуси сопровождают протесты, задержания на пикетах граждан и журналистов и преследование оппозиционных кандидатов. Русская служба Би-Би-Си узнала у представителей белорусской творческой интеллигенции, что они думаю о происходящем в стране.
Из десятка артистов, певцов и режиссеров, к которым Би-би-си обратилась за комментарием, больше половины ответили отказом.
По словам Максима Кульши из группы “Super Besse”, который согласился на интервью, высказывания по политической повестке “могут иметь последствия“.
“Есть чем рисковать, но молчать мне уже надоело,” - отметил Кульша.
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2 июля 2020
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