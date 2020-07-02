Что будет с голосом, если забрать бюллетень? Эксперимент Би-би-си
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Что будет с голосом, если забрать бюллетень? Эксперимент Би-би-си

Несколько сотрудников Би-би-си вынесли бюллетени с избирательных участков на голосовании по поправкам в Конституцию, чтобы затем проверить их статус в системе ГАС "Выборы".

Три голоса из пяти не были обозначены как утраченные в итоговом протоколе в системе ГАС "Выборы". Это может быть основанием для пересмотра итогов голосования на конкретных участках, говорят эксперты.

  • 2 июля 2020
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