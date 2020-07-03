Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Осторожно, Шнур!" Сергей Шнуров - о "Ленинграде" и работе в RTVI
Основатель "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI. По словам владельца Микаеля Исраеляна, с приходом Шнурова телеканал "сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик".
Почему Шнур не боится "зашквара", чего ждет от Путина и пойдет ли по стопам Ксении Собчак, смотрите в большом интервью, которое он дал Русской службе Би-би-си.
-
3 июля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне