"Осторожно, Шнур!" Сергей Шнуров - о "Ленинграде" и работе в RTVI
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"Осторожно, Шнур!" Сергей Шнуров - о "Ленинграде" и работе в RTVI

Основатель "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI. По словам владельца Микаеля Исраеляна, с приходом Шнурова телеканал "сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик".

Почему Шнур не боится "зашквара", чего ждет от Путина и пойдет ли по стопам Ксении Собчак, смотрите в большом интервью, которое он дал Русской службе Би-би-си.

  • 3 июля 2020
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