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ФСБ опубликовала видео задержания Ивана Сафронова
ФСБ опубликовала видео задержания Ивана Сафронова, советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, а в прошлом - корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей".
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронову обвиняют по статье о госизмене, в ФСБ - что его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.
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7 июля 2020
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