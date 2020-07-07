ФСБ опубликовала видео задержания Ивана Сафронова
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ФСБ опубликовала видео задержания Ивана Сафронова

ФСБ опубликовала видео задержания Ивана Сафронова, советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, а в прошлом - корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей".

В "Роскосмосе" заявили, что Сафронову обвиняют по статье о госизмене, в ФСБ - что его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.

  • 7 июля 2020
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